Bursaspor'dan müthiş seri: Tüm liglerde zirvede!
Bursaspor, TFF 3. Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında Bursaspor, sahasında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Bursaspor 3-0'lık skorla kazandı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mücahit Can Akçay, 75. dakikada Bilal Özer (kendi kalesine) ve 90+2'de Taha Can Velioğlu attı.
8 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatan Bursaspor, bu anlamda sezona harika bir başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın hiçbirinde rakiplerine gol izni vermedi. (6 lig, 2 kupa) Bursaspor, profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım konumunda yer alıyor.
KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ
Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı.
Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden yurttaşların isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.
LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Bursaspor, 16 puanla grupta liderliğe yükseldi. Kahramanmaraşspor, 9 puanda kaldı.
Bursaspor taraftarının açtığı pankartlar şu şekilde:
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