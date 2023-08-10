Bursaspor'un yeni sezon formaları ortaya çıktı
TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Yeşil-beyazlı taraftarların her sezon merakla beklediği formalar, düz beyaz, düz yeşil ve çubuklu şeklide üç farklı çeşitte sunumu yapıldı.
Henüz fiyatları açıklanmayan formaların kısa süre içinde Bursastore mağazalarından satışa çıkması bekleniyor.
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