Buruk: 25. zafere hazırlanın

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Geçen hafta da söyledim, ‘Bayrakları hazırlayın, mayıslar bizim’ dedim. Her zamanki gibi mayıslar bizim. Şimdi sırada 25. şampiyonluk var, taraftarımız buna hazırlansın. Taraftarımızla yaşıyorum, maç kazanmak zorundayız, çok iyi bir oyuncu grubuyla beraberiz. Başkanımız, yönetimimiz, futbolcularımız, hep beraber müthiş bir iş başardık” dedi.

Buruk, F.Bahçe’ye göndermede bulunulan “G.Saray gerçek şampiyon mu?” sorusuna, “O nasıl oluyor bilmiyorum! TFF ayrı hak mı tanıdı acaba? Başka bir şey mi var! Konyaspor’u F.Bahçe yenemedi ama biz yendik. O yüzden gerçek şampiyon biziz” yanıtını verdi.

‘BİZ AİLEYİZ’

Barış Alper: Çok çalıştık, nereden baksanız 11 aydır bu anı bekliyorduk. Hedefimiz buydu. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinç bambaşka. Şimdi eğlenme zamanı.

Kerem Demirbay: Gurur verici bir şey, biz bir aileyiz. Çabaladık, zor bir sezon oldu, bize yanlışlar da oldu. Herkese eyvallah ama biz bir aileyiz, bunu kimse unutmasın. Ben de bu ailenin dayısıyım.