Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi!
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 52 kilo çeyrek final maçında ringe çıkan Buse Baz Çakıroğlu, Sırp rakibi Dragana Jovanovic'i mağlup etti ve finale yükseldi.
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.
Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada yarı final maçları başladı.
Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic ile karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta hakemlerin tüm puanını alan Buse Naz, son rauntta etkili yumruklarıyla rakibine 3 kez saydırdı ve raunt tamamlanmadan hakem kararıyla maçı kazandı.
Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.
Final maçları 16 Mart Pazar günü oynanacak.
ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE
Buse Naz Çakıroğlu, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da finale kalmayı başardı.
Tecrübeli milli boksör, 2019'da ve 2022'den sonra yine finalde mücadele edecek.
Dünya şampiyonalarında 2019'da gümüş, 2022'de altın madalya alan Buse Naz, 2024'te de şampiyonluk için mücadele edecek.
Kariyerinde olimpiyatlarda 2 gümüş, dünya şampiyonalarında 1 altın, 1 gümüş, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunlarında ise 2 altın madalyası bulunan Buse Naz, yeni bir büyük başarı için pazar günü yumruk atacak.
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