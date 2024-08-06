Son Dakika: Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale yükseldi!
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 50 kilo yarı final maçında karşılaştığı Filipinli Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.
RAKİBİ ÇİNLİ YU WU
İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.
Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
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