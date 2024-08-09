Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat ikincisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyuncuları'nda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg finalinde Çinli rakibi Yu Wu'ya mağlup oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'ü gümüş madalya kazanarak bitirdi.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 23:09
Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat ikincisi
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde rakibine 4-1 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda da gümüş madalya kazanmıştı.


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