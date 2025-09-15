Cumhuriyet Gazetesi Logo
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya sonrası sert tepki: 'Hakemlere rağmen...'

15.09.2025 09:31:00
AA
Dünya Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde Kazak rakibine hakem kararıyla mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyada kaldı. Mücadele sonrası konuşan milli boksör, "Hakemlere rağmen risk alıp maç yapıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz, finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar atmasına rağmen masa hakemlerinden istediği puanı alamayan Buse Naz Çakıroğlu, maçı 5-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri, hakemlere büyük tepki gösterdi.

Buse Naz Çakıroğlu, aldığı bu gümüş madalyayla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Başarılı sporcunun 1 altın, 3 gümüş madalyası bulunuyor.

Türkiye ise organizasyonu kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

"HAKEMLERE RAĞMEN RİSK ALIP MAÇ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok."

Hedefinin daha yüksek olduğunu ve 2028'deki olimpiyatta altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Buse Naz, "Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

