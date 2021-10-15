Busenaz Sürmeneli'nin adı Bayburt'ta spor salonuna veriliyor

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt Üniversitesinin spor salonuna verilecek.

AA
15 Ekim 2021 Cuma, 16:21
Busenaz Sürmeneli'nin adı Bayburt'ta spor salonuna veriliyor
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan başarılı boksör Busenaz Sürmeneli'nin isminin üniversitenin spor salonuna verileceğini duyurdu.

Busenaz'ın da aralarında bulunduğu Kadın Boks Milli Takımı'nın katılımıyla gerçekleşecek tören, 18 Ekim Pazartesi günü yapılacak.



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