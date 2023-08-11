Büyük Ödül Sahibini Buldu: ‘Hande Gibi Smaçla‘da Kazanan Belli Oldu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 17:09

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:09

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın oyun karakteri olduğu ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununda haftalar boyunca süren kıyasıya mücadele sonunda, kazanan isim belli oldu. İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan oyun olma özelliği taşıyan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu, sekiz hafta boyunca binlerce kişi tarafından oynanırken, Efkan Kıraç Tercan yarışmanın kazananı oldu.

Her hafta puan tablosunda ilk üç sırayı alanların voleybol kiti kazandığı oyunda yedi haftanın sonunda en yüksek skoru yapan Tercan ise gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit takımıyla Avrupa kupasında deplasman maçına konuk olma hakkına sahip oldu.