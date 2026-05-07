Real Madrid karıştı: 6 futbolcu, Alvaro Arbeloa ile iletişimi tamamen kesti

7.05.2026 12:43:00
Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile futbolcular arasındaki bağ neredeyse tamamen koptu. 6 futbolcunun, İspanyol teknik adamla tüm iletişimini kestiği iddia edildi.

Sezonu kupasız kapayacak olan Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile futbolcuların arası tamamen açıldı. Marca'da yer alan haberde 6 ismin İspanyol teknik adamla hiç iletişim kurmadığı belirtildi.

"ALTI FUTBOLCU ARBELOA İLE KONUŞMUYOR"

Haberde son yaşananlarla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Takım, sezonun en kritik ve en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor. Artık şampiyonluklar için gerçekçi bir yarış ihtimali kalmamış durumda ve grup içinde giderek daha fazla bölünmüş bir atmosfer hakim.

Futbolcular arasındaki anlaşmazlıklar açıkça görülüyor ve birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmayan oyuncular var. Alvaro Arbeloa ile ilişkiler de kolay değil. Baskı ve yıpranmanın patlama noktasına ulaştığı bu ortamda, altı futbolcu Arbeloa ile konuşmuyor bile."

ARDA GÜLER LİSTEDE YOK

İspanyol basınında çıkan listelere göre bu 6 futbolcu arasında Arda Güler yer almıyor. 6 ismin Rudiger, Tchouameni, Valverde, Carvajal, Asencio ve Ceballos olduğu belirtiliyor.

