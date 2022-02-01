Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig’e Süper Lig hedefiyle başlayan Erzurumspor'da Bandırma deplasmanından alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. Erzurumspor'da yeni teknik direktör olarak Yücel İldiz'le sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 14:11
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladık camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 Şubat Pazar günü konuk edeceği Manisa FK maçı hazırlıklarına, bugün yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etmesi bekleniyor.

Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.


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