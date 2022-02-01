Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı
Spor Toto 1'inci Lig’e Süper Lig hedefiyle başlayan Erzurumspor'da Bandırma deplasmanından alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. Erzurumspor'da yeni teknik direktör olarak Yücel İldiz'le sezon sonuna kadar mukavele imzalandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladık camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 Şubat Pazar günü konuk edeceği Manisa FK maçı hazırlıklarına, bugün yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etmesi bekleniyor.
Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.
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