Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:59
Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Mauricio Pellegrino'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

CADIZ - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

CADIZ - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Cadiz, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallecano deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 

Atletico Madrid ise sahasında Real Betis'i 2-1 mağlup etmişti. 


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