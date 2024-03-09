Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Mauricio Pellegrino'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
CADIZ - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
CADIZ - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Cadiz, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallecano deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise sahasında Real Betis'i 2-1 mağlup etmişti.
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