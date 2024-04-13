Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Mauricio Pellegrino'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
CADİZ - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CADİZ - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Luis Pulido Santana'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.
Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 1-0'lık skorla geçmişti.
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