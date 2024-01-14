Cadiz - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:42
Cadiz - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, deplasmanda Sergio'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

CADİZ - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

CADİZ - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Valencia, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 3-1 mağlup etmişti.

Cadiz ise Granada deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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