Cafu: 'Kamerun, Sırbistan ve İsviçre'yi geçecek'
Brezilyalı efsane sağ bek Cafu, Dünya Kupası'nda ülkesinin grubunu değerlendirdi. Cafu, Kamerun'un, Brezilya ile birlikte üst tura çıkacağını ifade etti.
Brezilya ile 1994 ve 2002'de Dünya Kupası zaferleri yaşayan Cafu, Katar'daki turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Cafu, ülkesinin İsviçre, Sırbistan ve Kamerun gibi ülkelerin olduğu G Grubu'ndan üst tura çıkacağından emin olduğunu belirtti.
Grupta üst tura çıkacak diğer takım için de konuşan Brezilyalı efsane, "Dünya Kupası'nda Kamerun, Sırbistan ve İsviçre'yi geçerek, Brezilya ile birlikte üst tura çıkacak." diye konuştu.
ETO'O'DAN AÇIKLAMA
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o da geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, ülkesinin Dünya Kupası'nın finalinde Fas ile karşılaşacağını ve kupayı kazanacağını söylemişti.
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