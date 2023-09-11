Çağdaş Atan, Başakşehir'e imzayı attı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:10

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Çağdaş Atan, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir sayfa, yeni bir hoca. 2 yıl burada teknik direktörlük görevi yapmış eski hocamız Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağdaş hocaya da 'hoş geldin' diyorum. Başakşehir Futbol Kulübü bu yıl 10'uncu yılında. Çok önemli başarılara imza atmış bir kulübüz. Bu çatının altında alışık olduğumuz başarılara Çağdaş hoca ile devam edeceğimizi düşünüyorum.

İstikrarlı bir yönetim anlayışımız var. Yönetim kurulu ile değerlendirip kararlarımızı alırız. En doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bu kararın da doğru olacağına inanıyorum. Geçmişte elde ettiğimiz başarılara tekrardan imza atacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Yurtiçi ve yurtdışından farklı farklı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talebi oldu. Biz de Çağdaş hoca ile çalışmaya karar verdik. Kendisi de hedefleri olan, futbol anlayışını beğendiğimiz bir teknik adam."

"OYUNU DOMİNE EDEN BİR YAPI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirildiği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Sayın başkanımız ve yönetimimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i yeniden Avrupa'da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Başakşehir, mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle tekrardan zirve mücadelesi verebilecek bir kulüp yapısına sahip. Söyleyebileceğimiz tek şey, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak. Topu talep eden, oyunu domine eden bir oyun yapısı oluşturmak istiyoruz. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"DOKUNUŞUMUZUN ÇABUK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başakşehir'de oluşturmak istediği futbol felsefesiyle ilgili de konuşan genç teknik adam şunları söyledi:

"Bana göre futbol zekası yüksek, pas kalitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takımız. Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Daha hızlı oynayan, şiddetli baskılar yapan bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bir süreç. Biz de ilk defa sezon içerisinde takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuç ve oyun anlamında değişiklikleri yansıtacağımızı düşünüyorum."

"İLK 4-5 İÇERİSİNDE YER ALABİLMEK ANA HEDEFİMİZ"

Sezonun geri kalanıyla ilgili hedeflerini de açıklayan Çağdaş Atan, "Ortak hedefimiz, şampiyonluk değil ama ona ulaşabilmek için mücadele etmek. İlk 4-5 içerisinde yer alabilmek ana hedefimiz. Ben de rekabet eden teknik direktörler arasında girebilmeyi istediğim için bu birliktelik oluştu. Şu an baktığımızda Avrupa kupaları hedefinden 7 puan uzaktayız. Yolumuz biraz uzun. Bu farkı kapatabileceğimizi düşünüyorum. Takıma çok güveniyorum. Emre hocaya da bıraktığı iyi takım için teşekkür ediyorum. Aldığımız iyi bir mirastan farklı bir yapıda takım yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ligde üst üste oynayacakları İstanbulspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıyla ilgili ise Atan, "Kağıt üzerinde dezavantaj gibi gözüküyor ama ben bu rakiplerin hepsiyle oynayarak geldi. Ekip olarak bu maçlara çalışmışlığımız var. Bambaşka bir takımla sahaya çıkacağız. Her lig maçı çok zor. Bizim amacımız, oyuna hükmeden, hızlı oynayan bir takım yaratmak. Seyir zevki yüksek bir oyun vaat ediyoruz" dedi.