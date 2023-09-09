Rams Başakşehir, Çağdaş Atan'ı açıkladı
RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini açıkladı.
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır.
11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."
Kamuoyuna Duyuru | pic.twitter.com/Js7tmWEJld— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) September 9, 2023
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