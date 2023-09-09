Rams Başakşehir, Çağdaş Atan'ı açıkladı

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:08
Rams Başakşehir, Çağdaş Atan'ı açıkladı
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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 

11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." 

 


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çağdaş atan Başakşehir Teknik Direktör

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