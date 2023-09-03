Son Dakika: Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi bitti
Son dakika... Süper Lig ekibi Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.
Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon çıktığı üç Süper Lig maçını da kaybeden Başakşehir henüz puanla tanışamadı.
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