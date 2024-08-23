Çağdaş Atan: 'Bizim için avantaj olabilir'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:38

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Atan, "İlk 10 dakika iyi giremedik, erken ritim bulamadık. Rakip de iştahlı başladı. 10. dakikadan sonra taktiksel formasyonda değişiklik yaptık. Ondan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Böyle savunmaları aşmak kolay değil. Sabırlı oynamak zorundaydık. Bence özellikle ikinci yarısında, ön hattımız devreye girince daha üstün taraftık. Bence çok az şut attık. Çok fazla pozisyon vermedik. Uzaktan şutları direkten döndü. İlk yarı 1-2 şutları var gibi. Onun dışında pozisyon vermeden ve çok fazla üretken olmadan bir maç oynadık" dedi.

Açıklamalarına devam eden genç teknik adam, "Bir altı günümüz var. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir içeride. İyi analiz ve iyi çalışmayla, dinlenerek çarşamba gününe taşıyıp inşallah lig formatına kalacağız" sözlerini sarf etti.

Çağdaş Atan, son olarak, rövanş maçı için, "Rakip bu oyunu kendisine yeterli görüp, ikinci maçta aynı şekilde devam edebilir. Ama bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlar, bunu sahaya yansıtabilirsek, ikinci maçın bizim için biraz daha pozitif olabileceğini düşünüyorum. 0-0'ı kötü bulmuyorum ben bu şartlarda, bu ortamda. 2-3 tane ciddi eksiğimiz var. Bunu çok kötü görmüyorum. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

BASIN TOPLANTISI

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Erken ritim bulamadık, rakip de çok iştahlı girdi. Tam onların istediği ortam ve hava koşulları oluşmuştu. 10. dakikadan sonra taktiksel bir değişiklik yaptık, daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahalarında oynamalarına rağmen iki 8'imizi iki 6'sıyla savunarak, 6-3-1 gibi durdular. Böyle savunmaları açmak kolay değil. Biz sabırlı oynamak zorundaydık, doğru şansı yakalamak zorundaydık. Özellikle ikinci yarıda ön hattımız, Pelkas, Berkay ve Piatek devreye girince daha üstün taraftık. Bu maç çok az şut attık, handikaplarımızdan biri buydu. Rakip iyi durdu, geçiş oyunları oynamaya çalıştılar. Çok fazla pozisyon vermedik, bir şutları direkten döndü. Çok fazla da üretken olmadık. Önümüzde 6 gün var rövanş öncesi. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir. Rakibin nerelerde zaafları olduğunu çok net gördüğümüz bir maç oldu. İyi çalışarak, taktiksel antrenmanlarla bunu çarşamba gününe taşıyıp inşallah Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacağız."

Rakibin rövanşta da aynı oyun planıyla sahada olabileceğini dile getiren Atan, "Bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlarla ikinci maçın bizim için daha pozitif olacağını düşünüyorum. Son dakikalarda gol bize geldi, atabilseydik çok farklı olurdu ama 0-0'ı da bu şartlarda kötü bulmuyorum. İstanbul'da turu geçmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.