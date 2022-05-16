Son Dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim'in ibrasızlık için çalıştığını teyit ettik

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:05

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yaklaşan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Elmas, "Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez karşınıza çıkıyorum. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'daki seçimde de aday değilim" ifadelerini kullandı.

Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim, 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim. Planlanan ve ertelenen seçimle alakalı defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bir takım spekülasyon yapılıyor. Böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına size bu açıklamayı yapma gereği duydum"

"Bunun bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Hatalarımız oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray'a çizdiğimiz stratejiden Galatasaray'ı uzaklaştırmadı. Yaptığımız bazı stratejik konulardan bahsetmek istiyorum. Geldiğimizde 50 milyon euro olan takım maliyetini bu sezon başı itibarıyla 27 milyon Euro'ya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Galatasaray'ın futbolda uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı elde edeceğini düşünüyorum."

"KİŞİSEL GELECEKLERİ VE GÜÇLERİ GALATASARAY DEĞERLERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

"Kurumsallık adına da yaptığımız birçok şey var. Bu kadar insanın çalıştığı şirkette İnsan Kaynakları departmanı kurduk, Aslan Kart için ihale sonuçlandırıldı. Galatasaray televizyonunun ciddi anlamda gelirini artıracak projeleri tamamlamış ve uygulama aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Bir Olağan Genel Kurul gerçekleşti ve bir sonuç ortaya çıktı. Bunun gereği olarak biz hemen ertesi gün seçimi ilan ettik. Daha sonra dava açıldı, tekrar seçimimiz ertelendi. Adaylar ne yapacağımı sormuşlardı, ben de ilk planda seçim tarihi alacağımı söyledim. Israrla seçim yapacağımı belirttim ama daha sonra yeni bir oyun başladı. Divan toplantısında Galatasaray değerlerine hiç uyuşmayan, Galatasaray başkanlık makamına hakaret ettiği ve divan başkanımızla divan kurulumuzun bunu hiç kesmediği Galatasaray adına kötü bir toplantı oldu. Galatasaray temel değerler kitapçığı var. Bu kitapçık bizim için her şeyden çok önemli çünkü geleceğinizi kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Bu değerleri kısa vadeli kar ve güç için nasıl ezebileceklerini gördük. Onlar için kişisel gelecekleri ve güçleri Galatasaray değerlerinin önüne geçiyor."

"METİN ÖZTÜRK BU OLAĞAN GENEL KURULU KENDİ İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN OYUN HALİNE GETİRMİŞTİR"

"Metin Öztürk Bey beni kayyım başkanı olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını hiç bilmediğini ortaya koymakla beraber benim iyi niyetimi suistimal etmiştir. Daha bizim seçildiğimiz ilk zamanlarda, 'Mart ayında ibrasızlık, Mayıs ayında da seçim olur' demiş ve bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyun haline getirmiştir. Galatasaray doğru yolda gitsin diye bunlara cevap vermedim ama bu tür hakaretleri, yalan haberleri devam ettirmeyi kendilerine hak görmeye ve biz sustukça devam etmiştir. Bu süreçte özellikle aileme, geniş aileme teşekkür ediyorum çünkü bu süreç kolay değil. Aileme ciddi saldırılar oldu, hakaretler oldu. Son ana kadar yanımda durdular, teşekkür ederim."

"BEDAVAYA ALDIK DEDİKLERİ OĞULCAN İÇİN MADDİ VE MANEVİ CİDDİ ZARAR GELMESİNE SEBEP OLDULAR"

"Genel kurul iradesini hiçe saymış, kuruş değil duruş tweetleriyle kendine takip kazandırmak için yola çıkmış insanların neler yaptığına bakalım. İbra olmadıktan sonra 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bazı Galatasaraylıların linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık dedikleri Oğulcan için maddi ve manevi ciddi zarar gelmesine sebep oldular. Sonra hiç bunlar yaşanmamış gibi hadsiz iddialarda bulundular. Bundan sonra buna sessiz kalmayacağımın bilinmesini isterim. İstediğimiz her şeyi yapamadık ama yaptığımız çok pozitif şeyler var. Ben aday değilim, benimle ve ekibimle uğraşmayın dedim ama diğer adaylar benimle uğraşmayı bir strateji haline getirdiler. Bundan sonra gerekli cevabı vereceğime emin olun."

"MEVCUT İKİ ADAYA OY VERMEYECEĞİM"

"Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Daha önce de söyledim, taraftar olsam Burak Elmas'a tepki gösterirdim dedim. Hakaret değil ama eleştirirdim. Taraftar Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda değil. Takımı kazansın ister, şampiyon olmak ister. Ama üyenin daha fazla sorumluluğu var. Üyelerimizin taraftar şapkasıyla bakma lüksü yok."

"(Dursun Özbek'in adaylık iddiası üzerine) Benim desteğimin şu aşamada herhangi bir önemi yok. Açıkçası bunu hiç düşünmedim. Bir seçim süreci vardı, iki aday vardı. Sonra tekrar ilan ettik, demokrasiye inanan herkes aday olacak herkese saygı göstermeli. Aday olanların söylemlerini ve Galatasaray değerlerine riayet edip etmediklerini gördükten sonra ben de şahsen oy vereceğim kişiyi belirleyeceğim ama mevcut iki adaya oy vermeyeceğimi söyleyebilirim."

"LUİS CAMPOS, GALATASARAY'DAN BİR KURUŞ ALMADI"

"Çirkin dedikodulardan ve yalan haber pompalanan haberlerden biri... Luis Campos bugüne kadar Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Bizim şaşırdığımız gibi onlar da şaşırıyorlar, yabancı oldukları için daha çok şaşırıyorlar. Bugüne kadar bir kuruş almadı. İlk sezon sistemsel ihtiyaçlarımızı anlasın, Mayıs ayında imza atarız diyorduk ama artık yeni gelecek yönetim çalışmak isterse kendisini ikna etmek zorunda. Torrent ve Pasquale ile görüştük. En doğru kararları almaya çalışıyoruz."

BURAK ELMAS YÖNETİMİ TRANSFER GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ Mİ?

"Bu dönemde birkaç olay oldu. Sponsorluktan elimizde olan gayrimenkullerimiz var. Bunları iki başkan adayına da yolladım ve bu karar sürecine dahil olmalarını istedim. Bir gün önce yönetim kurulunda herhangi bir transfer yapmama kararı almamıza rağmen iyi niyetten uzak Eşref Bey'in bir yazısı geldi. Bu Galatasaray'daki olayların bir örneği daha. Maalesef ben Metin Bey'e ve Eşref Bey'e fazla samimi davrandım fakat bu iyi niyetin suistimal edildiğini net bir şekilde söyleyebilirim."

"TERİM'İN İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTIĞINI TEYİT ETTİK"

"Bu konuyla ilgili içeride de çok tartıştık zamanlamayla ilgili. Ben doğru kararı doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. O dönem Fatih Hoca ile ilgili görüşlerimi net bir şekilde anlattım ve ne kadar çok sevdiğimi belirttim. Bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar Fatih Hoca ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarıma teyit etmiş olsa da daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ayrılık sebebi bizim ideallerimizle uygulama hızımızla ilgili ve Galatasaray'ın merkeziyle Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması, bunu birleştirme kararı aldığımız neticesiyle gerçekleştirmiştir."

"Torrent'i uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. Onun da zorlukları vardı, birinci günden itibaren ithamlarla karşılaştı. Organize bir şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında oynadığı ve öz güvenini kaybettiği sezonda kendisinden mucize beklemiyorduk. Lig ve kupa zaten hedef olarak bitmişti. O 6 ayı yeni bir teknik direktörün ve kurmak istediğimiz sistem için hazırlık olarak gördük. Devam etseydik bunun hata ya da doğru olup olmadığını zaman gösterecekti."

"Zor bir sezon geçirdik, en fazla da biz zorlandık. Bunlarla mücadele ederken, takımın başında bir teknik direktör varken Galatasaray'ın bu söylemler işini zorlaştırdı. Böyle biri nasıl takımı motive edebilir? Gittiğinde şampanya patlatılacağı söylenen biri o takıma nasıl güven aşılayabilir? Torrent ile konuştum, karakterine ve futbol bilgisine güveniyorum. Doku her zaman uyuşmayabilir. Bu doğal. Lig devam ediyor, böyle bir konuşma sezon sonunda yapılması gerekiyor. Tazminat olayı da çirkinleştirildi. 4-5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Torrent iyi bir insan iyi bir teknik direktör. Bundan sonraki yönetim kendi tercihleri konusunda kararı verecektir.