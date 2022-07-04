Çağdaş Atan: İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:44

Sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Yukatel Kayseripor’da geçen cumartesi günü Erciyes kamp etabı başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, cuma gününe kadar devam edecek. Takıma 3 gün bayram izni verilecek. Sarı kırmızılılar 12 - 25 Temmuz arası Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde çalışacak. Kampı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Sezon öncesi ilk etaba kendi tesislerimizde başladık. 2 gün önce Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezine geldik. Buradaki ortamdan memnunuz. Burada güzel bir tesis yapılmış. İlerleyen yıllarda ben yaz kampının kalbinin burada atacağına inanıyorum. Yeni yapılan ve sahalar en kısa zamanda bitecektir. Burası çok verimli bir kamp alanı olacak” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLCULARIMA TEŞEKKÜR ETTİM”

Genç teknik direktör Çağdaş Atan konuşmasının devamında, “Geçen futbolcularıma da teşekkür ettim. Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri mükemmel seviyede. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. 8 Temmuz’a kadar sıkı şekilde çalışıp daha sonra oyuncularımıza bayram izni vereceğiz. 3 gün sonra tekrar toplanıp 25 Temmuz’a kadar burada kamp kapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda. Sağlıklı bir çalışma ortamı var. Başkanımıza da yönetimimize de futbolculara da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.