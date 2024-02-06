Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Çağdaş Bodrumspor konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 103-97 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 07:22
Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa'yı devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 103-97 yendi.

Çağdaş Bodrumspor bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Lassa ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu

Darüşşafaka Lassa: Adams 16, Abdur-Rahkman 17, Berk Demir 11, Timma 12, Carlton 20, Woodard 6, Enes Berkay Taşkıran, Can Korkmaz 11, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 4

Çağdaş Bodrumspor: Artis 18, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 5, Johson 25, Warren 20, Fatih Cantitiz 8, Berkay Genç, Moore 9, Cavit Ege Havsa

1. Periyot: 23-26

Devre: 47-52

3. Periyot: 74-75


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