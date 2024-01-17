Darüşşafaka Lassa, Avrupa'ya veda etti!

Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda MHP Riesen'e 99-73 yenilerek seride 2-1 geriye düşüp Avrupa'dan elendi.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:23
Darüşşafaka Lassa, Avrupa'ya veda etti!
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Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 99-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı takım, organizasyona veda etti.

Salon: MHP Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Gatis Salins (Letonya), Martin Horozov (Bulgaristan)

MHP Riesen: Bahre 4, Buie 9, Graves 21, Polas 13, Robertson 13, Lewis 8, Melson 18, Edigin 5, Hammond, Jacob Patrick 6, Johannes Patrick, Pleta 2

Darüşşafaka Lassa: Rahkman 13, Adams 9, Carlton 12, Berk Demir 6, Tolga Kay 3, Pandi 8, Timma 11, Muhsin Yaşar 9, Bora Yaşar 2

1. Periyot: 29-21

Devre: 48-38

3. Periyot: 77-56


Darüşşafaka Lassa MHP Riesen FIBA Şampiyonlar Ligi

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