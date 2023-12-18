Çağdaş Bodrumspor'da Ender Arslan dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 22:27

Güncelleme: 18.12.2023 - 22:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde büyük katkısı olan başantrenör Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.