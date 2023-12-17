Milli yıldızın golü Hoffenheim'a yetmedi!

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'e 3-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 00:47
Milli yıldızın golü Hoffenheim'a yetmedi!
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Almanya Bundesliga'nın 15. hafta maçında Leipzig, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Klostermann, 70. dakikada Emil Forsberg ve 74. dakikada Mohamed Simakan kaydetti.

HOFFENHEİM'IN GOLÜ OZAN'DAN

Hoffenheim'in tek golü 42. dakikada milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan geldi. Başarılı oyuncu maça 11'de başlarken 75. dakikada yerini Akpoguma'ya bıraktı.

Alınan bu sonuçla birlikte Leipzig ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 32'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise Darmstadt 98'i ağırlayacak.


ozan kabak Hoffenheim RB Leipzig Bundesliga

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