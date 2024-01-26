Çağlar Söyüncü imzaya geliyor!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'nün kiralanması için Atletico Madrid'le anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona yakın.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"
Öte yandan Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.
9 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü
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