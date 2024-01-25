Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü yanıtı!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:19

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalar yaptı.

Transfere de değinen İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü sorusuna cevap verdi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GELİŞME YOK"

Kartal, "Çağlar Söyüncü ile ilgili herhangi bir gelişme yok" diyen İsmail Kartal, "Herhangi bir düşüncemiz şu an, şimdilik yok. Kendi işimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Fenerbahçe'nin bir süredir temaslarda bulunduğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia ediliyor.

Atletico Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'nün Avrupa'dan da birçok talibi bulunurken, milli futbolcunun ara transfer döneminde İspanyol ekibinden ayrılması bekleniyor.

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü sezon başında Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.