Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı: Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 09.02.2025 - 15:13

Güncelleme: 09.02.2025 - 18:12

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca attı.

SZYMANSKI TARİHE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde ilk golü atan Szymanski, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, lig tarihinde 4000 gole ulaşan ilk takım oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.

İKİ MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde arka arkaya altıncı galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor, 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Levent Mercan, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

Karşılaşmadan önemli anlar | Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

90' Richard, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de Szymanski ve İsmail Yüksek'in yerlerine İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş mücadeleye dahil oldu.

90' Mücadelenin sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Augusto'nun direk kaleye kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

88' Augusto, rakip ceza yayının solunda Szymanski'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Alanyaspor, serbest vuruş kullanacak.

87' Tadic, rakip ceza yayında Aliti'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Makouta'nun uzaklardan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı.

82' Augusto'nun ceza yayının solundan sağ ayak üstüyle çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.

80' Richard, orta alanda bu kez Szymanski'ye faul yaptı.

70' Fenerbahçe'de Talisca ve Oğuz Aydın'ın yerlerine İsmail Yüksek ile Osayi Samuel mücadeleye dahil oldu.

67' Augusto, sol kanatta Oğuz'dan sıyrılarak kale sahasına yerden çevirdi. Richard'ın vuruşu savunmadan döndü. Ceza sahasının sağına seken topta Hadergjonaj sağ ayak üstüyle kaleyi yokladı. Top üstten dışarı gitti.

64' Augusto, ceza yayının solundan şutunu çekti Fred'ten seken top dışarı çıktı. Alanyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

63' Alanyaspor'da Hwang Ui-Jo yerine Janvier oyuna dahil oldu.

60' Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart gördü.

55' Levent Mercan, ceza yayı üzerinde topa elle müdahale etti. Alanyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

53' Kullanılan köşe vuruşunda Amrabat, Aliti'ye faul yaptı.

53' Szymanski'nin sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına çevirdiği topta Hadergjonaj, topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

50' Cordova, rakip yarı alanın sağında Levent Mercan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

48' Yusuf Özdemir, orta alanda Tadic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve Balkovec'in yerlerine Sergio Cordova ile Makouta mücadeleye dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Hwang Ui jo, sağ kanattan çizgiye inerek kale ağzına yerden çevirdi. Yusuf Özdemir, topa hamle yapmak istedi ancak dokunamadı.

45' Talisca'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

45' Talisca, Alanyaspor yarı alanının sağında Richard'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

43' Kostic'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına açtığı ortada Talisca, 6 pasın içinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

42' GOL | Talisca farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

32' Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta Aliti penaltı noktasında topu yükseltti. Yaşanan karambolde Fenerbahçe savuması topu uzaklaştırdı.

30' Aliti, Fenerbahçe yarı alanının solunda Anderson Talisca'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Alanyaspor, serbest vuruş kullanacak.

29' Szymanski'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Alanyaspor savunmasında Aliti araya girerek tehlikeyi önledi.

28' Augusto, ceza yayının gerilerinde sol ayak içiyle kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

27' Hadergjonaj, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Fenerbahçe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

26' Anderson Talisca'nın sol ayağıyla direk kaleye denediği serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

25' Talisca, rakip ceza yayının az gerisinde Fatih Aksoy'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

23' Szymanski, Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü kaydetti.

22' GOL | Szymanski Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

18' Rizespor'da Aliti sarı kart gördü.

12' Fenerbahçe'de oyuna sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Çağlar Söyüncü yerine Amrabat mücadeleye dahil oldu.

10' Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içinde devam ediyor...

9' Çağlar Söyüncü, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.