Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Newcastle United farklı yendi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, evinde Newcastle United'ı mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Newcastle United'ı evinde 4-0 mağlup etti.
16. hafta karşılaşmasında Leicester City'nin golleri 38 ve 81. dakikada Tielemans, 57. dakikada Daka ve 85. dakikada Maddison'dan geldi.
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonucun ardından 22 puana yükselen Leicester City, ligde 8. sırada yer aldı.
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