Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geri döneceğini iddia etti
Beşiktaş'ın efsane eski futbolcusu Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın ayrılığını yorumladı ve "Sergen Yalçın yine gelecek ve iyi işler yapacak" dedi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasını, siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar değerlendirdi.
Sergen Yalçın'ın ayrılarak doğru bir karar aldığını söyleyen Feyyaz Uçar "Sergen Yalçın akıllı ve zekidir. Bir daha gelebilmek için gitti. Beşiktaş'ın önünü kesmek istemedi. Büyük takımlarda ve Milli Takım'da da çalışabilir. Çok daha iyi şeyler yapacak. Taraftarın desteği şaşırtmadı, Beşiktaş taraftarı, kötü gün dostudur" dedi.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına tekrar geleceğinden bahseden Uçar, "Sergen Yalçın'ın insani ilişkileri farklıdır. Çok cicili, bicili olmaz. Düğüne, cenazeye gitmez. Kendi düğününe gitmemek için evlenmiyor. Oyuncu grubuyla çok yakın ilişkisinin olmasını beklemek hayal. Duygusallık hayatında azdır. İçinden gelmez, karakteri böyle. Taraftarın önünde imza attığında duygusal gördüm, şaşırdım. Sergen Yalçın ile taraftarın arasındaki sinerji, başka hiçbir teknik adamla yakalanmaz. Kimse bu konu hakkında konuşmasın. Sergen Yalçın yine gelecek ve iyi işler yapacak. Her takımın kötü dönemleri olur. İki kupanın ardından, böylesine önemli transferlerin ardından bu düşüş gerçekten ilginç. Sergen Yalçın bir adım attı ve vedalaştı" diye konuştu.
Lucescu'nun Sergen Yalçın ile olan ilişkisine de değinen efsane eski futbolcu, "Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'ı hayranlık derecesinde seviyordu. İdmanda bir pozisyon oldu. Sergen Yalçın göğsüyle topu kontrol etti, vurdu. Lucescu, 'Ne Zidane, ne Ronaldo... Hepsinden yetenekli.' diye konuşurdu. Lucescu sadece Sergen Yalçın'dan fikir alırdı. Kimseyi dinlemezdi ama futbolcuyken ona fikrini sorardı. İyi bir hoca olacağını görmüştü" ifadelerini kullandı.
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