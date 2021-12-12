Beşiktaş geriden geldi, gol olup yağdı| Beşiktaş 4-2 Kayserispor
9.dakikada Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki herkesi aşan top son olarak arka direkteki Serdar Saatçı'ya çarpıp auta çıktı. Hakem bu pozisyonda köşe gönderini işaret etti ancak Serdar topun kendisinden çıktığını belirterek kararın aut olarak değişmesini sağladı. Bu şık davranış üzerine Ali Şansalan, Serdar'a teşekkür ederken tribünlerden de alkış sesleri yükseldi.
Devrenin sonunda ise sahnede Cyle Larin vardı. Beşiktaş'ta Serdar Saatçı rakip yarı alanın ortalarından penaltı noktasının soluna doğru müthiş bir top kesti, gerilerden gelip o bölgeye çok iyi hareketlenen Larin uzak köşeye doğru müthiş bir kafa vuruşuyla skoru dengeye getirdi. Devre 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Hem Beşiktaş hem de Kayserispor'un çeşitli atakları 70.dakikaya kadar dengeyi bozamadı. 70.dakikada Larin'in rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası beş kişiyle hızlı atağa çıkan Kayserispor'da İbrahim Akdağ, Ramazan'la yaptığı duvar pası sonucu sağ çaprazdan içeri sokuldu. Kale alanına doğru sert kestiği topa Ersin'den önce topa dokunan Thiam, bir kez daha takımını öne geçirdi.
83.dakikada Beşiktaş adına dengeyi sağlayan Batshuayi oldu. Kayserispor yarı alanında iyi pas yapan Beşiktaş'ta Oğuzhan'dan topu alan Güven Yalçın, ceza alanı sol çaprazındaki Batshuayi'yi gördü. Bir anda savunma arkasında bomboş kalan Batshuayi karşı karşıya pozisyonda ayak içiyle yerden bir vuruşla topu Lung'un altından ağlarla buluşturdu.
Beraberlik golünden sadece 5 dakika sonra, Kayserispor'un Thiam'la sol kanattan geliştirdiği atakta Ersin'in kurtardığı top sonrası bu kez Beşiktaş sağ kanattan hızlı atağa çıktı. Güven'den pası alan Batshuayi sağdan içeri girdi ve şık hareketlerle önünü açıp çaprazdan yakın köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Beşiktaş 5 dakikada attığı 2 golle 3-2 öne geçmiş oldu.
Maçta son sözü ise Güven Yalçın söyledi. Kayserispor'un tüm hatlarıyla yüklendiği anda kendi yarı alanında topu kapan Beşiktaş'ta Güven hızla ileri taşıdığı topu solundaki Batshuayi'ye gönderdi. Belçikalı yıldızın ara pasıyla ceza alanına giren Güven Yalçın, karşı karşıya pozisyonda ayak içiyle yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 4-2 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanmış oldu.
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