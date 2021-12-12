Beşiktaş geriden geldi, gol olup yağdı| Beşiktaş 4-2 Kayserispor

Hem Beşiktaş hem de Kayserispor'un çeşitli atakları 70.dakikaya kadar dengeyi bozamadı. 70.dakikada Larin'in rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası beş kişiyle hızlı atağa çıkan Kayserispor'da İbrahim Akdağ, Ramazan'la yaptığı duvar pası sonucu sağ çaprazdan içeri sokuldu. Kale alanına doğru sert kestiği topa Ersin'den önce topa dokunan Thiam, bir kez daha takımını öne geçirdi.

