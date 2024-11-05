Cagliari 9 kişi kaldı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.
Serie A'nın 11. haftasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio evinde Davide Nicola'nın yönettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio'nun gollerini 2. dakikada Boulaye Dia ve 76. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni attı.
CAGLIARI 9 KİŞİ KALDI
Cagliari'nin golünü ise 41. dakikada Zito Luvumbo kaydetti. Öte yandan Cagliari'de 78. dakikada Yerry Mina ve Michel Adopo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkartan Lazio 22 puana ulaşırken, Cagliari 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Cagliari evinde Milan'ı ağırlayacak.
Etiketler: #lazio #celta vigo #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- 'Brighton'ın yeni tehdidi'
- Bugün hangi maçlar var?
- Alperen yıldızlaştı: Houston, New York'u devirdi!
- Lazio 9 kişi kalan rakibine acımadı!
- Celta Vigo'ya tek gol yetti!
- Fulham'dan uzatmalarda müthiş geri dönüş!
- ‘ADALET’ nerede?
- Dünya konuşuyor
- Pendikspor, iç sahada ilk kez kazandı
- Genoa, Parma'yı tek golle mağlup etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayatını kaybetti!
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- ‘Bu haliyle akla ziyandır’