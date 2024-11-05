Cagliari 9 kişi kaldı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

Cagliari 9 kişi kaldı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:36

Serie A'nın 11. haftasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio evinde Davide Nicola'nın yönettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio'nun gollerini 2. dakikada Boulaye Dia ve 76. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni attı.

CAGLIARI 9 KİŞİ KALDI

Cagliari'nin golünü ise 41. dakikada Zito Luvumbo kaydetti. Öte yandan Cagliari'de 78. dakikada Yerry Mina ve Michel Adopo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkartan Lazio 22 puana ulaşırken, Cagliari 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Cagliari evinde Milan'ı ağırlayacak.


Etiketler: #lazio #celta vigo #İtalya Serie A

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