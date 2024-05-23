Cagliari - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Serie A'nın 38. hafta karşılaşmasında deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, deplasmanda Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLİARİ - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CAGLİARİ - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Alessandro Prontera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Cagliari, ligde oynadığı son maçta Sassuolo deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Fiorentina ise sahasında karşılaştığı Napoli ile 2-2 berabere kalmıştı.
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