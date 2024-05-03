Fiorentina uzatmalarda avantajı kaptı!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 03.05.2024 - 09:27

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fiorentina ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçı Fiorentina 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Fiorentina, 5. dakikada Riccardo Sottil ile öne geçti. Club Brugge, 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ile cevap verdi ancak beraberlik sevinci uzun sürmedi. Fiorentina, 21. dakikada Andrea Belotti ile tekrar öne geçmeyi başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Club Brugge'da Raphael Onyedika, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Konuk ekip 10 kişi kalmasına rağmen 63. dakikada Igor Thiago ile gol bularak skoru yeniden eşitledi.

Eksik kalan rakibine karşı baskısını artıran Fiorentina, aradığı golü son anlarda buldu. Maçın 90+1'nci dakikasında sahneye çıkan M'Bala Nzola takımını 3-2 öne geçirerek final yolunda avantajı takımına sağladı.

Turun rövanş karşılaşması 9 Mayıs Perşembe günü Club Brugge'un ev sahipliğinde oynanacak.