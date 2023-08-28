Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Claudio Ranieri'nin takımı Cagliari ile karşılaşacak.
CAGLIARI - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Sardegna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CAGLIARI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Monza'yı 2-0 mağlup etmişti.
Cagliari ise Torino deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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