Cagliari, Lecce'yi deplasmanda devirdi!

20.09.2025 09:28:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Cagliari, Lecce'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lecce, evinde Cagliari'yi ağırladı.

Stadio Via del Mare'de oynanan mücadele Cagliari'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Cagliari'ye galibiyeti getiren goller 33. ve 71. dakikada Andrea Belotti'den geldi. Lecce'nin tek golü ise 5. dakikada Tiago Gabriel'den geldi.

Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, mücadeleye 73. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Cagliari, ligdeki puanını 7'ye yükseltirken Lecce 1 puanda kaldı.

Lecce, Serie A'nın 5. haftasında evinde Bologna'yı ağırlayacak. Cagliari ise Inter'i konuk edecek.

