Cagliari'den Joao Pedro açıklaması
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Joao Pedro için Cagliari'den açıklama geldi. İtalyan basını da 30 yaşındaki futbolcunun son durumunu sayfalarına taşıdı.
Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro hakkında Cagliari Kulübü açıklamada bulundu.
Cagliari'nin takım direktörü Roberto Muzzi, yaptığı açıklamada, "Transfer için konuşmak istemiyorum. Bildiğim şey hem Joao hem de bizim için iyi bir çözüm arıyoruz. Ama onu motive gördüm ve çok iyi bir şekilde antrenman yapıyor" ifadelerini kullandı.
İtalyan gazeteci Nico Schira ise, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğunu öne sürdü. Schira, sarı-kırmızılıların oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladığını ve Joao Pedro'ya yıllık 2 milyon Euro ödeneceğini duyurdu.
TORINO VE VALENCIA DA PEŞİNDE
Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta Joao Pedro ile ilgili yer alan haberde, 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla Galatasaray ile birlikte Torino ve Valencia'nın ilgilendiği belirtildi.
Cagliari'nin bu transfer için 10 milyon Euro'da ısrarcı olduğu vurgulanırken Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon Euro olduğu ifade edildi. İki takımın bu hafta pazarlık için masaya oturmasının beklendiği kaydedildi.
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