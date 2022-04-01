Caleb Ekuban'dan Konyaspor itirafı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'nın formasını giyen Caleb Ekuban, devre arasındaki transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor'dan gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı.
Süper Lig lideri Trabzonspor'dan sezon başında Genoa'ya transfer olan İtalya doğumlu Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, İtalyan basınına açıklamada bulundu.
Ganalı futbolcu, devre arasında Genoa ile İttifak Holding Konyaspor'un transfer için anlaşmasına rağmen, neden Türkiye'ye dönmediğini anlattı.
Türkiye ile ilgili konuşan Ekuban, "Menajerim bana aralık ayının sonunda ne yapmak istediğimi sordu, birkaç teklif vardı. Türkiye'de çok güzel 3 yıl geçirdim ve onlara hiçbir zaman teşekkür etmeyi bırakmayacağım. Ocak ayındaki dönemde takım değiştirmeyi sevmiyorum. Bu, bana kaçmak gibi geliyor. Gitmek en kolay yol olabilir ama bu düşünce benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden Genoa'da kaldım ve kendimi affettirmek istedim. Kümede kalabileceğimizi düşündüm. Ocak ayında her şey tehlikeye girmiş gözüküyordu, şimdi ise her şey mümkün. Biz, ligde kalacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
GANA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ
27 yaşındaki Ganalı futbolcu sırasıyla Chievo Verona, FC Südtirol, Lumezzane, Renate, FK Partizan, Leeds United, Trabzonspor ve Genoa formaları giydi.
Sezon başında Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Ekuban, Gana Milli Takımı'nın formasını da terletti. Bu sezon İtalyan ekibiyle 25 resmi maça çıkan oyuncu 2 gol ve 2 asistle oynadı.
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