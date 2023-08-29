Çamlıcaspor’un zafer coşkusu
Çamlıca Spor Kulübü 1952, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kulüp tesislerinde kutlama töreni düzenleyecek.
İstanbul amatör liginin köklü takımlarından Çamlıca Spor Kulübü 1952, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kısıklı’daki tesislerinde kutlayacak.
Alt yapısından yetişen birçok oyuncuyu TFF 1. Lig ve Süper Lig’e yollayan Çamlıcaspor 1952, TFF’ye de sayısız yönetici kazandırdı.
KUTLAMAYA TÜM ÜYELER DAVETLİ
30 Ağustos kutlamaları sonrası kulübün geleneksel Bulgur pilavı şenlği de gerçekleşecek. Etkinlikler saat 16.00’da başlayacak.
Kulüp Başkanı Ali Albayrak, 30 Ağustos kutlamasına tüm üyeleri davet etti.
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