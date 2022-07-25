Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oluyor

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Can Bozdoğan, Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'e transfer olabilir.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:58
Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oluyor
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oluyor.

Hollanda basınında çıkan haberler göre; Hollanda Eredevisie ekiplerinden Utrecht, Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak için Schalke 04 ile anlaşma sağladı.

Avrupa'dan birçok talibi olan 21 yaşındaki Bozdoğan'ın, Quinten Timber ile yollarını ayırmaya hazırlanan Utrecht'te forma şansının yüksek olduğunu düşündüğü ve tercihini bu yönde verdiği ifade edildi.

Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.


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