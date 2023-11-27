Can Keleş: 'Hakem yüzünden kolay maçı kaybettik'
VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Can Keleş, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Can Keleş açıklamalarda bulundu.
"KOLAY MAÇI KAYBETTİK!"
Hakem kararlarına tepki gösteren Can Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlardan dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik" dedi.
MERCAN: "YANLIŞ KARAR"
Öte yandan VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan "Bence yanlış kararla maçı kaybettik. Böyle bir karar alınmaması lazım. Bilmiyorum siz pozisyonu gördünüz mü? Yapacak bir şey yok, 3 puanı kaybettik. Tebrikler" ifadelerini kullandı.
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