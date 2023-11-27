Can Keleş: 'Hakem yüzünden kolay maçı kaybettik'

VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Can Keleş, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:49
Can Keleş: 'Hakem yüzünden kolay maçı kaybettik'
Abone Ol google-news

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Can Keleş açıklamalarda bulundu.

"KOLAY MAÇI KAYBETTİK!"

Hakem kararlarına tepki gösteren Can Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlardan dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik" dedi.

MERCAN: "YANLIŞ KARAR"

Öte yandan VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan "Bence yanlış kararla maçı kaybettik. Böyle bir karar alınmaması lazım. Bilmiyorum siz pozisyonu gördünüz mü? Yapacak bir şey yok, 3 puanı kaybettik. Tebrikler" ifadelerini kullandı.


Can Keleş Fatih Karagümrük fenerbahçe

İlgili Haberler

3 puan Dusan Tadic'ten: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

3 puan Dusan Tadic'ten: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük'ten VAR hakemine tepki: 'Herkese VAR varken, bize VAR olmadı'

Fatih Karagümrük'ten VAR hakemine tepki: 'Herkese VAR varken, bize VAR olmadı'
Süleyman Hurma'dan hakem tepkisi: 'Açıklamayı hakemi oraya çıkaranlar yapmalı'

Süleyman Hurma'dan hakem tepkisi: 'Açıklamayı hakemi oraya çıkaranlar yapmalı'

En Çok Okunan Haberler