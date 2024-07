Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:12

Güncelleme: 22.07.2024 - 19:12

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Can Keleş'in yaşamı merak edildi. Son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen Keleş'in Beşiktaş'a transferi resmi açıklama ile duyuruldu. Peki, Can Keleş kim, kaç yaşında, nereli? Can Keleş hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

CAN KELEŞ KİM?

Can Keleş 2 Eylül 2001 tarihinde Viyana, Avusturya'da doğdu. Sağ kanat pozisyonunda oynayan Türk-Avusturyalı futbolcu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anlaştı.

2013 yılında Avusturya Austria Wien gençlik akademisine katılmadan önce Haidbrunn-Wacker, Wiener Neustädter ve Rapid Wien'in genç takımlarda yer alan Can Keleş, Austria Wien Kulübü ile ilk profesyonel sözleşmesini 21 Ağustos 2020'de imzaladı. Austria Wien formasıyla ilk maçına 17 Temmuz 2021'de ÖFB-Cup'da Spittal'i 4-0 yendikleri maçta çıktı. 21 Mart 2022'de Austria Wien ile olan sözleşmesini uzatarak 2026 yılına kadar kulüpte kalmasını sağladı.

8 Temmuz 2023 tarihinde Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralandı. Can Keleş bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 1 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Karagümrük Bonservisini aldı.

22 Temmuz 2024 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.