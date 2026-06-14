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Can Öncü İtalya'da 10. oldu: Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı!

Can Öncü İtalya'da 10. oldu: Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı!

14.06.2026 18:37:00
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AA
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Can Öncü İtalya'da 10. oldu: Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı!

Milli sporcu Can Öncü, İtalya'da koşulan Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. etabının ikinci yarışını 10. sırada tamamladı. Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. etabının son yarışını tamamlayamadı.
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Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 10. bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7'nci etabında 18 turluk son yarış, Rimini'nin Misano Adriatico kasabasındaki Misano Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü, hafta sonunun son yarışında damalı bayrağı 10. geçti.

Misano'daki son yarışı, AS BLU CRU takımından şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas birinci, PTR Triumph takımından İngiliz pilot Tom Booth-Amos ikinci, AS BLU CRU takımının diğer sürücüsü Endonezyalı Aldi Satya Mahendra üçüncü tamamladı.

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BAHATTİN SOFUOĞLU, MISANO'DAKİ SON YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Motosiklet sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) 7. ayağında İtalya'da hafta sonunun son ana yarışını motosikletinde yaşadığı mekanik problem nedeniyle tamamlayamadı.

WorldSBK'nin Misano ayağında ikinci yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan motosikletçi Nicolo Bulega kazandı. Bulega, geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 24 yarışı birinci bitirerek kendisine ait superbike rekorunu geliştirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 434'e yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı (313) açtı.

Dünya Superbike Şampiyonası ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı, 10-12 Temmuz tarihlerinde İngiltere Donington Park Pisti'nde koşulacak.

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