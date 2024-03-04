Can Uzun milli takım tercihini açıkladı: 'Kalbimin sesini dinledim'

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:19
Can Uzun milli takım tercihini açıkladı: 'Kalbimin sesini dinledim'
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Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptı.

18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptığını açıkladı.

Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" sözleriyle tercihini açıkladı.


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