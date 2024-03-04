Can Uzun milli takım tercihini açıkladı: 'Kalbimin sesini dinledim'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:19

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:19

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptı.

18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptığını açıkladı.

Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" sözleriyle tercihini açıkladı.