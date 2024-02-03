Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi!

Almanya 2. Lig 20. hafta maçında Nürnberg, sahasında Osnabrück ile karşılaştı. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçta 18 yaşındaki Türk futbolcu Can Uzun takımı adına 2 gol kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:12
Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi!
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Max-Morlock Stadium'da oynanan Nürnberg - Osnabrück  karşılaşması 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 17 ve 43. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 43. dakikada Engelhardt, 90+3. dakikada da Wriedt attı.

Nürnberg'te milli oyuncu Can Uzun 90 dakika sahada kaldı. Uzun bu sezon 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Can Uzun Türk milli takımın alt yaş gruplarında forma giyiyor.

Nürnberg bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Osnabrück ise 11 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nürnberg, Wiesbaden'e konuk olacak. Osnabrück ise Rostock'u ağırlayacak.


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