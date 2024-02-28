Avrupa devlerinin radarındaydı: Can Uzun milli takım kararını verdi!
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun'un milli takım tercihi Türkiye'den yana olduğu iddia edildi.
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptığı iddia edildi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre, 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptı.
HAMİT ALTINTOP İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya Futbol Federasyonu'nun da kendilerini seçmesi için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldi.
MONTELLA MARTTA ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNÜYOR
22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile özel karşılaşmalar yapacak olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı öğrenildi.
Can Uzun daha önce verdiği röportajda "Soykan Başar, babamı arayarak Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyip istemediğimi sormuştu, ben de çok sevinmiştim. Hayalim Milli Takım'da forma giymekti. Bu formayı giydiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.
ÜÇ BÜYÜKLERLE ANILDI
Bu yaz Üç Büyüklerin de gündemine gelen 18 yaşındaki golcü, Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 14 gol kaydederken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.
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