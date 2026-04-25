Can Uzun'un asistiyle Eintracht Frankfurt puanı kaptı!

25.04.2026 18:58:00
Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Augsburg, 44. dakikada Anton Kade ile öne geçti. Frankfurt, bu gole 66. dakikada Can Uzun'un asistinde Ritsu Doan ile eşitliği sağladı.

CAN UZUN ASİST YAPTI

Milli yıldız Can Uzun, uzun süre sonra ilk 11'de başladı ve 88 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Frankfurt 43 puana, Augsburg ise 37 puana yükseldi.

Frankfurt, gelecek hafta Hamburg'u ağırlayacak. Augsburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek

