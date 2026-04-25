Bayern Münih 3-0'dan geri döndü: 30 dakikada tam 4 gol!

25.04.2026 18:50:00
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 4-3 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 4-3'lük skorla kazandı.

Mainz, 15. dakikada Dominik Kohr, 29. dakikada Paul Nebel ve 45+2. dakikada Sheraldo Becker ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

BAYERN MÜNİH 30 DAKİKADA 4 GOL ATTI

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayern Münih, 53. dakikada Nicolas Jackson, 73. dakikada Michael Olise, 80. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Harry Kane'in golleriyle 30 dakikada geri dönüp kazandı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Ligdeki gol sayısını 113'e çıkartıp rekorunu geliştiren Bayern Münih, puanını 82'ye çıkardı. Mainz ise 34 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Heidenheim'ı konuk edecek. Mainz ise St. Pauli deplasmanına gidecek.

