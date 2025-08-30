Can Uzun yine boş geçmedi: Frankfurt, 3 golle galip geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.08.2025 18:47:00
Almanya Bundesliga'nın 2. Hafta maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 2. Hafta maçında Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'a konuk oldu.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Frankfurt 3-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan ile 51. dakikada Can Uzun kaydetti.

Hoffenheim'in tek golünü ise 90+1. dakikada Grischa Prömel attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Can Uzun, 63. dakikada oyundan çıktı. Genç oyuncu, yeni sezonda Frankfurt formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 6 yaptı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Franfkurt, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Union Berlin'e konuk olacak.

