Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:48

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:48

Milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun, CIES'in 20 yaş altı en iyi futbolcular listesinde ilk 10'a girerken, Barcelona'nın Lamine Yamal liderliği ele aldı. Peki, Can Uzun kimdir? Futbolcu Can Uzun hangi takımda oynuyor?

CAN UZUN KİMDİR?

11 Kasım 2005 yılında Almanya’nın Regensburg, şehrinde dünyaya gelen oyuncu orta saha ve on numara mevkilerinde forma giyiyor.

Kariyerine Nürnberg altyapısında başlayan oyuncu 19/20 sezonunda Ingolstadt, altyapısına transfer oldu. Buradan ise tekrar Nürnberg altyapısında kariyerine devam etti.

Nürnberg U17, U19 takımlarında forma giyen genç oyuncu 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi.

Bu sezon 2. Budesliga’da 21 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 12 gol ve 1 asist yaptı.

Oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunurken etkili sağ ayağı ile dikkat çekiyor.

Can Uzun Türkiye ile U17, U18 ve U21 yaş kategorilerinde oynadı. Genç oyuncu A Milli Takım tericihini de Türkiye'den yana yaptı. Can Uzun, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tercih etmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiin sesini dinledim" ifadelerini kullandı.